TMW RADIO - Di Gennaro: "Roma? Il Milan ha dimostrato di essere superiore in tutti i sensi"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano impallomeni Ospiti: Di Gennaro:"Luis Alberto è più di un calciatore è poesia pura." Orlando:"Mi ha impressionato Pulisic Loftus Chek per tattica e qualità." Impallomeni:"Quando Anderson sta in forma gira la Lazio." Brambati:"Mi ha colpito l'Inter per come sta giocando."

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della Serie A soffermandosi sulla Roma, reduce dalla sconfitta contro il Milan: "Difficile trovare un altro Matic come equilibri. Paredes deve ancora tornare lui, poi il Milan ha dimostrato di essere superiore in tutti i sensi. Qualcosa in più deve fare ovviamente Mourinho. Quando staranno bene Dybala e Lukaku si riprenderanno, ma servono sempre altrimenti le alternative sono poche. Per giocarsi la Champions non è ancora pronta, lo è più l'Atalanta".