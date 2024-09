TMW Radio - Di Gennaro sull'episodio Theo-Leao: "Con Berlusconi non passava nulla di questo, è stata una mancanza di rispetto per i compagni"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha voluto affrontare il delicato tema Leao-Theo, ormai sulla bocca di tutti dopo gli avvenimenti successi durante la partita contro la Lazio. Di seguito le sue considerazioni:

"Con Berlusconi non passava nulla di questo, quello che hanno fatto loro non esiste, è una mancanza di rispetto per i compagni. Poi la risposta sui social non la prendo in considerazione, non ci faccio più caso. E' un problema di società che deve prendere in mano la situazione. Se al Milan vuoi cambiare strategia, e ci sta, vai su un allenatore che abbia un pedigree diverso da Fonseca. Serve uno con un peso specifico più alto, tra lui e Pioli non vedo questa grande differenza".