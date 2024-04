TMW Radio - Di Gennaro: "Zirkzee sarebbe perfetto in questo Milan"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Un commento su Juventus-Fiorentina?

"Credo che dopo questo calo dal quarto posto al decimo, la Fiorentina voglia puntare sulle due coppe e fa un po' arrabbiare la piazza. Italiano è riuscito a cambiare mentalità, dopo anni di difficoltà ha portato il club a due finali. Quest'anno c'è stato un bell'avvio ma poi un calo evidente. Ci sono stati anche dei singoli che hanno deluso. Per me si punteranno sulle due coppe, dove puoi giocartela".

Vlahovic e Zirkzee: uno solo per la Juve. Quale?

"Zirkzee tutta la vita, perchè tecnicamente è più forte di tutti. Come fa giocare la squadra non c'è nessuno come lui, anche a livello internazionale".

Insieme no?

"No, come movimenti e tutto. Zirkzee deve avere un altro, un centrocampista offensivo e due esterni forti. Zirkzee sarebbe perfetto in questo Milan, con un altro esterno magari oltre a Leao...".