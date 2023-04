TMW Radio - Di Napoli: "Milan e Inter hanno bisogno di attaccanti da venti gol"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci - Ospite: Arturo Di Napoli

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari parlando anche di Milan e Inter: "L’età è un fattore di cui tener conto, perché i ritmi sono alti e i club sono portati a dover cercare sempre la vittoria. Credo che l’Inter debba puntare a ringiovanire un po’ la rosa, aspetto in cui il Milan è già più avanti. Sono squadre comunque che necessitano in organico di attaccanti che possano portare quindici o venti gol”.