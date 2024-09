TMW Radio - Di Napoli: "Non ho mai visto un'Inter così in difficoltà"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato Arturo Di Napoli, tecnico ed ex calciatore. Che ha detto la sua sul derby Inter-Milan: "Non ho mai visto un'Inter così in difficoltà, è dipeso dall'approccio. Non ne farei un dramma, perchè prima o poi il Milan doveva vincere ma Fonseca ha preparato il derby in maniera eccellente. E' stata una questione di approccio, ho visto un Milan più agguerrito. Il Milan ha vinto meritatamente.

L'Inter ha sbagliato i cambi? Ok, ma sono giocatori comunque di spessore quelli utilizzati. Fonseca ha salvato la panchina? Le prossime partite diranno molto ma la vittoria nel derby, convincente, gli dà qualche jolly in più. Ma devi continuare a fare risultati, non puoi accontentarti solo del derby. Leao? Ottimo giocatore ma non un top player. Ha tante qualità ma che ha delle lacune".