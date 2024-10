TMW Radio - Di Napoli: "Si può anche condannare la società su certi atteggiamenti, perché con Conte non poteva succedere una cosa del genere"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli.

Leao poteva sbocciare con un altro tecnico, tipo Conte?

"Dobbiamo cominciare a interrogarci. E' l'atteggiamento di Leao da condannare, si crede un fenomeno e non lo è, non è una questione di allenatore. Non può fare una partita sì e 15 no. E' la continuità che ti dà la dimensione da top. Poi si può anche condannare la società su certi atteggiamenti, perché con Conte non poteva succedere una cosa del genere".