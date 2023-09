TMW Radio - Di Napoli sui fischi a Donnarumma: "Se una cosa al pubblico non gli piace, giusto che lo manifesti"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il tecnico ed ex calciatore Arturo Di Napoli.

Che ne pensa dei fischi a Donnarumma?

"Se una cosa al pubblico non gli piace, giusto che lo manifesti. Parliamo di Nazionale e per questo ci si aspetta che tutti gli azzurri siano sostenuti. Quando San Siro ti fischia è dura ed è difficile concentrarti. Gli avrei detto di tutto nel riscaldamento e dopo in partita avrei smesso e pensato alla Nazionale".