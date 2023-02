TMW RADIO - Di Napoli sul Milan: "Contro il Tottenham ha fatto la differenza con il ritmo. Giusto il cambio di modulo"

MilanNews.it

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le notizie del momento.

Milan, vittoria importante col Tottenham. E' in via di guarigione?

"Ho visto un Milan che ha fatto la differenza col ritmo. Pressava con i tempi giusti e si è visto. E' stato il Milan visto anche lo scorso anno, con ritmi alti che non ha permesso al Tottenham di esprimersi al meglio. Una partita però non basta, servirà lo stesso al ritorno. Mi è piaciuto come atteggiamento".

Assetto a tre dietro va perseguito ancora?

"Questo assetto tattico non dà compiti tattici a Leao e così si esprime al meglio. Era necessario cambiare qualcosa e Pioli lo ha fatto".