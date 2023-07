TMW RADIO - Donati: "Milan sulla strada del rafforzamento con profili validi e internazionali"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Calciomercato & Ritiri”, è intervenuto l’ex calciatore, ora allenatore, Massimo Donati: "Pulisic e gli altri rinforzi che il Milan sta acquistando? Mi sembrano profili da Milan. Vengono da una squadra importante, sono giocatori consolidati, non si tratta di scommesse. Possono stare alla grande al Milan. Servirà un minimo di ambientamento, ma i profili sono importanti”.

Come mai i tifosi del Milan permangono “poco entusiasti”?

“Non sarei disfattista. Il mercato al giorno d’oggi è così, è difficile rifiutare un’offerta come quella arrivata per Tonali. Mi viene però in mente il Napoli dello scorso anno, che ha avuto una resa straordinaria da acquisti parzialmente sconosciuti. Secondo me De Ketelaere è comunque un ottimo giocatore e i tifosi devono avere pazienza, perché il Milan sta provando a fare il salto di qualità”.

Il nodo principale è quello del centravanti, con Giroud che non può giocarle tutte. Si parla di Morata…

“Può essere un giocatore azzeccato. È internazionale, è protagonista con la Spagna e non si può andare con le scommesse, dato che il centravanti è determinante”.