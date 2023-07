TMW Radio - Donati: "Secondo me De Ketelaere è comunque un ottimo giocatore e i tifosi devono avere pazienza"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Calciomercato & Ritiri”, è intervenuto l’ex calciatore, ora allenatore, Massimo Donati.

Come mai i tifosi del Milan permangono “poco entusiasti”?

“Non sarei disfattista. Il mercato al giorno d’oggi è così, è difficile rifiutare un’offerta come quella arrivata per Tonali. Mi viene però in mente il Napoli dello scorso anno, che ha avuto una resa straordinaria da acquisti parzialmente sconosciuti. Secondo me De Ketelaere è comunque un ottimo giocatore e i tifosi devono avere pazienza, perché il Milan sta provando a fare il salto di qualità”.