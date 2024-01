TMW Radio - Dott. Capua: "Infortuni Milan? Non so se è il sistema di allenamento o una questione posturale o di gestione della settimana"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il professor Pino Capua, oggi a capo della commissione antidoping della FIGC. E ha detto la sua su diversi temi: "Il solo protagonista è Mourinho, in questo momento ancora di più. Mourinho ha dalla sua tutti, tranne i dirigenti principali. Ora c'è da capire nel rapporto con la presidenza cosa verrà fuori. Per me questa sarà una settimana decisiva per la Roma e per Mourinho. ADL ora con le manovre sul mercato sta facendo di tutto per tenere il Napoli in zona Champions. Felipe Anderson? E' stato uno dei preferiti di Sarri, questo calo improvviso non me lo spiego. Sarebbe strano se partisse.

Scudetto? Per me Inter senza dubbio, non credo ci sarà una sorpresa. Milan? Gli infortuni muscolari sono sempre motivati da qualcosa che non va. Non so se è il sistema di allenamento o una questione posturale o di gestione della settimana. Il Milan deve interrogarsi in maniera seria su questo. Non so per esempio come sono i campi di Milanello. Le squadre giocando così tanto si allenano sempre di meno e questo incide sul rischio infortuni, questo è vero. Bisognerebbe vedere anche il passato dei calciatori, per capire se c'è qualcosa che non va lì".