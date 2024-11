TMW Radio - Eranio: "Leao va gestito diversamente e la società deve aiutare il tecnico"

A parlare di Milan-Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Stefano Eranio.

Su Ibrahimovic e il suo lavoro che dice?

"Quando si cambia, serve sempre di imparare il mestiere. Uno non nasce dirigente, serve un percorso per imparare. E' normale che diventa difficile in certe situazioni, ma serve aiutare l'allenatore in alcune scelte o sostenerlo. Come su Leao, che se prima vale 100 mln, poi se lo lasci fuori vale meno. Va gestito diversamente e la società deve aiutare il tecnico. Deve farsi sentire e aiutare più da vicino il tecnico in certe circostanze".