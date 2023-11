TMW Radio - Eranio: "Nell'emergenza viene sempre data la colpa a Pioli, ma cosa puoi fare in questa situazione d'emergenza? Ci sono anni che fai lo stesso lavoro e va tutto bene, anni come questo dove non va nulla"

A commentare il momento in casa Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Stefano Eranio.

I tifosi chiedono il cambio tecnico:

"Non c'è una scienza esatta per capire esattamente la situazione. Non è la rosa così competitiva come ha l'Inter, il problema è che alla lunga la sfortuna ci vede bene e le situazioni no ti capitano tutte. Così è difficile la gestione del gruppo. Anche cambiare modulo ti fa rischiare. Cambiare subito è difficile quando ti capita tutto velocemente. Giroud dopo il rigore è stato uno in meno, quando di solito è un di più. E poi ci sono state le incertezze di un portiere top come Maignan che è incappato nella serata no. Nell'emergenza viene sempre data la colpa a Pioli, ma cosa puoi fare in questa situazione d'emergenza? Ci sono anni che fai lo stesso lavoro e va tutto bene, anni come questo dove non va nulla".