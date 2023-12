TMW Radio - F. Galli: "Ibra d'aiuto a Pioli? Non lo so, mi è difficile però pensarlo in questo senso"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare di Milan l'ex calciatore e tecnico Filippo Galli. Ecco le parole dell'ex difensore rossonero:

Milan fuori dalla Champions ma in EL. Come valuta questo percorso?

"Uscire dalla Champions è una sconfitta, per quello che significa per il club per il prestigio e le finanze. Ma direi per come si era messa, e per come si è reagito ieri, il Milan va valutato positivamente. Bene i rientri di Jovic, Chukwueze, Okafor. Ci dispiace, ma l'EL è un trofeo che al Milan manca. Pensiamo a questo ora, vediamo il bicchiere mezzo pieno".

Cosa ne pensa dell'arrivo di Ibrahimovic?

"Per poter dire qualcosa dovremo aspettare per capire le sue mansioni. Un aiuto a Pioli? Non lo so, mi è difficile però pensarlo in questo senso. Vedremo quanto dovrà stare vicino alla squadra, quali sono gli accordi. Aspettiamo per capire, è ancora presto".