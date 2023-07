TMW Radio - F. Galli: "Il calendario del Milan di Serie A non è di certo bello"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex calciatore Filippo Galli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare diversi temi di attualità calcistica.

Un giudizio sul Milan che sta nascendo?

“Bisogna capire come saranno investiti i soldi di Tonali e quale progetto ci sia nella testa dei dirigenti e del tecnico. Ho fiducia nella società, ma è ancora presto per tracciare un bilancio. Il calendario di Serie A non è di certo bello. Vedremo se Pioli riuscirà ad avere in ritiro una squadra già definita o meno”.