TMW Radio - Fattori sul big match con la Juve: "Per il Milan è una grande occasione"

Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Sauro Fattori.

Gli infortuni sono tanti, ma ci sono rose che possono far fronte a questo, altre no. Vedi la Juve in attacco:

"Una squadra come la Juve che ha un solo attaccante non è normale. Serviva magari non uno di grido, ma uno che potesse essere un buon contributo. Poi magari Motta preferisce così e giocare in un'altra maniera, però il concetto è che la questione infortuni viene da lontano. Ora già da giovani si stimolano tanto questi fisici".

Ora però arriva Milan-Juve. Può essere per questo la grande occasione di Fonseca?

"Per il Milan è una grande occasione, ma la Juve non può perdere punti o comincia a diventare un problema. E' comunque una grande chance del Milan quella di incontrare una Juve senza Vlahovic".