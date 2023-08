TMW RADIO - Fedele: "Napoli, importante non fare come il Milan"

vedi letture

A parlare di Napoli, Milan e non solo a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato l'ex dirigente Enrico Fedele.

Chi ha fatto finora il colpo di mercato?

"C'è stata una rivoluzione. L'Inter ha perso uomini di esperienza e peso come Brozovic, Lukaku, Dzeko e Onana. E' vero che ha preso Frattesi che è un piccolo Tardelli, ma c'è anche Barella e Calhanoglu che si adatta. Poi hanno preso un talento come Samardzic, che paragono a Savicevic. In attacco però vicino a Lautaro chi gioca? Il Milan ha cambiato tanto, ma vedo giocatori tutti uguali. La Juventus deve trovare un difensore, non si sa come sta Pogba. Il Napoli se riconferma Osimhen è ancora la favorita. Garcia lo vedo molto furbo, ha detto una frase che ha lasciato perplessi, ossia quella degli infortuni di mercato. E' una mezza accusa alla società. Ora ADL è alle prese con proclami che forse non riesce a mantenere. Sbaglia a non rinnovare con Osimhen, lui determina i campionati, fa la differenza nel Napoli ed è giusto che guadagni di più. Guai a fare come ha fatto il Milan, passato nel giro di un anno dalle stelle alle stalle. Vedo affannare Roma e Lazio. La Roma di più, c'è una frattura tra Mourinho, che se ne vuole andare, e la società che non vuole spendere più di tanto. Alla fine per me andranno su Zapata. La Lazio non ha Tare, che ne capisce di giocatori, si pensa a Rovella ma non è Milinkovic. E' un giocatore di prospettiva. Lui e Ricci sono due giocatori diversi, il secondo fa qualcosa in più in mezzo al campo, più ricamatore".