TMW Radio - Fedele: "Presi un aereo per convincere Rui Costa ma poi andò al Milan"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi sulla trattativa più difficile della sua carriera: "Quella che portò Thuram e Buffon alla Juventus dal Parma. Sembrava dal primo incontro che fosse difficile, invece poi la situazione si sbloccò. Il rammarico è quello di aver preso un aereo per aver cercato di convincere Rui Costa, ma ci fu poi l'intervento del Milan che lo portò in rossonero".