TMW RADIO - Ferri: "Giampaolo non aveva nessuna esperienza a certi livelli"

A “Stadio Aperto”, trasmissione in onda su TMW Radio, Riccardo Ferri parla delle milanesi e delle squadre rivelazione di questa Serie A.

Da avversario, come vedi la situazione del Milan?

“Quando arrivi a questi risultati è chiaro che a monte c’è stata qualche valutazione sbagliata. Diverse idee non coese, come ad esempio la scelta di Gianpaolo, tra società e chi dopo doveva operare. La scelta Gianpaolo è stata emblematica, Marco è un buon allenatore ma non aveva avuto nessuna esperienza in squadre di un certo livello”.