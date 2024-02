TMW RADIO - Foscale: "Brahim rimpianto del Milan? No, ma bisognerebbe prendere spunto dagli altri..."

Intervenuto nel corso del programma di TMW Radio Maracanà, Luigi Foscale, A.D Top Player Accademy, ha commentato l'incredibile stagione che l'ex Milan Brahim Diaz sta facendo con la maglia del Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni.

Brahim Diaz, De Ketelaere, Calhanoglu, Kessiè, tutti giocatori che erano del Milan. Quale il più grande rimpianto?

"Un rimpianto no, ma va fatta una considerazione di Brahim Diaz, che da quando è andato via dal Milan ha avuto anche una crescita muscolare. E bisognerebbe prendere spunto magari da come altri gestiscono fisicamente i giocatori".