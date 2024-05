TMW RADIO - Foscale: "Milan, credo ci sia bisogno di un nuovo ciclo. Bisogna però essere grati a Pioli"

vedi letture

Nel corso del programma 'Piazza Affari' di TMW Radio, l'imprenditore e amministratore delegato della Top Player Academy Luigi Foscale ha parlato di Milan e del futuro dei rossoneri nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Per lei Pioli deve andare via?

"Bisogna essere grati a Pioli per lo scudetto che ha fatto vincere al Milan. Tuttavia gli allenatori dopo alcuni anni raggiungo una routine che non porta del bene alla squadra. In quei cosi bisogna cambiare. Non perché quell’allenatore non vada bene ma per il tempo passato in un certo ambiente. Credo ci sia bisogno di un nuovo ciclo e anche Pioli, dopo quello fatto in rossonero, potrà iniziare una grande nuova avventura".