TMW Radio - Foscale: "Milan, grazie a Pioli ma ora serve una sostituzione"

Impallomeni:" Il Milan ha un solo piano d'azione e non sa difendere. Pioli non va sostituito." Foscale:" Gabbia andava tenuto. La dirigenza non protegge la squadra." Saronni:" Pioli da solo non può allenare senza il supporto di Maldini o Ibra." Eranio:"Pioli non c'entra. Hernandez svogliato e male Maignan" Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A TMW Radio, durante Maracanà, a parlare di Milan è stato Luigi Foscale, A.D Top Player Accademy, il quale ha dichiarato:

I tifosi chiedono il cambio tecnico:

"Il Milan è in difficoltà e Pioli ha mostrato sia nervosismo che scelte non razionali. Il problema è che Pioli ha fatto tanto ma gli mancano i giocatori, soprattutto in difesa. Ad esempio Gabbia poteva essere tenuto ancora e avrebbe ieri fatto il suo. Oggi si entra in campo e non ci si aspettano situazioni positive. Pioli lo percepisce e anche i giocatori, così si crea un ambiente di grande sfiducia. A Parigi era palpabile questa sensazione già in ritiro. La mancanza di dirigenti di campo e di peso non protegge la squadra da tutte le critiche che possono esserci in momenti di crisi. Cosa fare? Serve a monte il milanismo. Il Milan è sempre stata una squadra dove ci sono elementi che sappiano interpretare il suo spirito. Servono figure che comprendano cosa è il Milan, la squadra. Dico grazie a Pioli, ma vedo necessaria una sostituzione".

Quale la soluzione allora?

"Abate-Ibrahimovic? Potrebbe andare bene. Pioli non ha bisogno di supporto ma di protezione dall'alto, di dirigenti che ne sappiano di calcio e di Milan. Altrimenti si parla di Pochettino. Io farei il cambio con la coppia-Abate-Ibra, ringraziando sempre di tutto ciò che ha fatto Pioli".