TMW RADIO - Foschi: "Il Milan si sta muovendo bene sul mercato"

Milan, dopo l'addio a Maldini tanti nuovi acquisti...

"La scossa c'è stata ma è un altro discorso. Maldini? Gli fecero il contratto un anno fa solo all'ultimo, ma lui era il Milan. Molto probabilmente chi comanda il Milan non sopportava una figura del genere e la sua personalità. Non ha fatto male, anzi, ma chi comanda ormai vuole farlo sul serio, non sono più i presidenti di una volta. Mi ricordo che Maldini voleva andare a lavorare al Milan con Berlusconi e Galliani. Loro lo volevano come uomo immagine, invece lui voleva essere operativo e c'è arrivato solo dopo. Ma alla fine decide la proprietà, qualcosa era nell'aria e c'è stato l'addio. Forse era scomodo come personalità".

Quale la squadra che si sta muovendo meglio e chi è in ritardo?

"Bene il Milan, ma per il resto sappiamo che si deve fare i conti con le casse. Fiorentina, Torino vedo bene, la Lazio fa quello che può fare e poi fa sempre la furbata finale. Non so se gli riuscirà il colpo Ricci comunque".