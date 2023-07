TMW Radio - Foschi sul mercato delle big: "Bene il Milan, le altre devono fare i conti con le casse"

A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è intervenuto il direttore Rino Foschi per parlare delle mosse delle italiane.

Quale la squadra che si sta muovendo meglio e chi è in ritardo?

"Bene il Milan, ma per il resto sappiamo che si deve fare i conti con le casse. Fiorentina, Torino vedo bene, la Lazio fa quello che può fare e poi fa sempre la furbata finale. Non so se gli riuscirà il colpo Ricci comunque".