TMW RADIO - G.Galliani: "Con gli Spurs sarà durissima ma è l'occasione per rialzarsi"

Gianluca Galliani, figlio del grande dirigente ex Milan e ora al Monza Adriano, ha parlato del Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "I pericoli sono tanti contro una inglese. Il Milan è nel suo peggior momento dei suoi ultimi due anni. E' come scalare l'Everest, sarà una partita durissima. E' vero, anche il Tottenham non è in un buon momento, ma vediamo. Non so darmi una spiegazione di quello che sta accadendo al Milan. So che i Mondiali sono stati una iattura per il Milan, mi sembra di vedere tante che stanno subendo questa situazione. E' stato messo tutto in discussione, stasera c'è l'occasione per tirarsi su. Ed è bello che si torni a giocare certe partite importanti ad eliminazione diretta in Champions. Spero non ci siano critiche eccessive poi".