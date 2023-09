TMW Radio - Galderisi chiaro: "Pioli è un fenomeno"

Il tecnico ed ex calciatore Giuseppe Galderisi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della Serie A.

Tra Pioli e Inzaghi chi ha inciso di più adesso?

"E' una bella lotta. L'Inter si è rinforzata nella rosa, dando via anche giocatori importanti. Ha messo dentro tanta qualità ed elementi che danno entusiasmo. L'Inter è forte, strutturata bene. Il Milan? Pioli è un fenomeno, il mercato mi è piaciuto molto perché non ha speso tantissimo ma ha fatto scelte oculate. Il Milan per certi aspetti mi piace di più".