TMW RADIO - Galderisi: "De Ketelaere deve sbloccarsi, ci vuole un gol"

Ospiti: Impallomeni:" De Ketelaere si deve sbloccare contro la Fiorentina." Galderisi:" La Juve ora squadra diversa con i recuperi. Occhio alle ripartenze." Bonanni:" La Juve non può recuperare i 10 punti. Le altre non si fermano." - Maracanà con Marco Piccari

Per commentare le notizie riguardanti la Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi.

Milan, non gioca Diaz e tocca a De Ketelaere contro la Fiorentina:

"Lo stiamo aspettando. Ha bisogno di fiducia, autostima, ci vuole un gol, qualcosa che gli dia fiducia. Ci sono passaggi in un percorso dove fai fatica in tutto. Non è la partita migliore per lui per farlo, ma deve cercare di sbloccarsi, deve venire fuori la capacità di saper gestire il momento ed esaltarsi".