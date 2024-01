TMW RADIO - Garbo critico: "Il Milan ad Udine se l'è cavata miracolosamente"

Nel corso dell'odierna edizione del programma Maracanà di TMW Radio, il giornalista Davide Garbo ha commentato in maniera critica la vittoria del Milan ad Udine dicendo anche quello che per lui dovrebbe essere l'obiettivo massimo del diavolo in questa stagione, ovvero il terzo posto. Queste le sue dichiarazioni.

E del Milan che dice?

"Rimango che deve pensare al terzo posto, massimo obiettivo. Se l'è cavata miracolosamente a Udine, l'ha vinta con la panchina stavolta. la squadra ha dimostrato capacità di reazione ma mi aveva preoccupato prima".