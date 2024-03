TMW Radio - Garbo: "I punti di distacco tra Inter e Milan non sono casuali, ma reali"

Il giornalista Daniele Garbo ha parlato del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Una giornata di campionato con diversi scontri diretti:

"Ci sono partite che infiammeranno la lotta per la Champions, che è la lotta più bella in Serie A. Può succedere di tutto. Secondo me c'è una partita importante per la Fiorentina dopo la morte di Barone. La sfida al Milan può consentire di sognare ancora la Champions, altrimenti potrebbe uscire fuori dal giro".

Pioli dice che la distanza di 14 punti dall'Inter è reale:

"I punti sono reali, è vero. L'Inter ha vinto una serie di partite di fila ed è stata inavvicinabile. Nel derby poi l'Inter è stata nettamente superiore. I punti di distacco non sono casuali ma reali".

Milan, destino di Pioli legato ai risultati?

"Io non credo che la permanenza dipenda dalla conquista o meno dell'EL. Sarebbe una follia. Credo che decidano prima".