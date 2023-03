TMW Radio - Garbo: "Milan? In Champions poca lotta con il Napoli. Chance in campionato"

MilanNews.it

Daniele Garbo, giornalista sportivo, è intervenuto a Maracanà trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni in merito alla sfida tra Milan e Napoli di Champions League: "Milan, nel calcio non esistono imprese impossibili. Ma in Champions vedo poca lotta con il Napoli. La chance è più probabile che ci sia in campionato"