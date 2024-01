TMW Radio - Garbo su Pioli: "Un Normal One dall'enorme buon senso che in molti continuano a sottovalutare"

Il giornalista Daniele Garbo a TMW Radio durante "Maracanà" ha parlato dei temi del giorno: "Stefano Pioli è il mio tema del lunedì, ha ricevuto le risposte dalla squadra, si è riscoperto moderno sapendo cambiare volto al Milan anche a gara in corso. Un Normal One dall'enorme buon senso che in molti continuano a sottovalutare. Var? Siamo soltanto all'inizio di gennaio e non oso immaginare cosa accadrà a marzo. Non si può discutere il Var, ha rimediato a migliaia di errori in tutto il mondo. bisogna però fare in modo che chi sta dietro possa giudicare meglio.

Gli errori ci stanno in campo, ma chi sta al Var non può sbagliare. Poi le interpretazioni non possono essere differenti per un episodio analogo. Non vedo malafede, altrimenti non si sarebbe assegnato il rigore al Verona. Parliamo di incapacità di chi gestisce il dispositivo, bisogna creare una categoria di varisti che possa fare solo quello".