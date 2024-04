TMW Radio - Garzya: "Inter, Juve e Milan hanno organici più forti della Roma"

vedi letture

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex Roma Luigi Garzya: "Che Roma-Lazio vedremo? Difficile dirlo. Partite sempre atipiche. Spero per la legge dei grandi numeri che vinca la Roma, che ultimamente ha trovato poche volte il successo. Le squadre non possono permettersi il lusso di non vincere: la Roma è avvantaggiata nella corsa Champions, ma le 8 partite che mancano non sono poche. Mi auguro che i giallorossi prevalgano, ma non sarà facile. La Lazio in Coppa Italia ha giocato un gran primo tempo e si giocherà le ultime carte per tornare vicina all’Europa che conta”.

De Rossi e Tudor hanno già “iniziato a parlare di arbitri”?

“Mi auguro di no. Veniamo da Mourinho che sotto quell’aspetto si è fatto sentire abbastanza. De Rossi mi sembra molto pacato. A lui brucia il fatto che il rigore potesse esserci, dato che ne abbiamo visti di meno intensi assegnati. Rispetto a Mourinho il carattere è diverso: a volte certe dichiarazioni sono fatte per rabbia e l’adrenalina è ancora a mille”.

De Rossi si è già conquistato il suo futuro alla Roma?

“Dipenderà dalla fine di questo campionato. Lui sta facendo bene. La Roma ha un gap nei confronti di quelle che sono davanti: Inter, Juve e Milan hanno organici più forti”.