TMW RADIO - Gianni Di Marzio: "Come vice-Ibra prenderei Marcos Paulo della Fluminense"

Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW Radio, ha offerto un consiglio di mercato al Milan, facendo il nome di un attaccante brasiliano come eventuale vice Ibrahimovic: "Ai rossoneri serve un Ibra in più per vincere lo Scudetto. Io andrei a prendere un giovane come Marcos Paulo della Fluminense, che ha anche passaporto comunitario. E' pronto per fare il rincalzo di Ibra".