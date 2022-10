TMW RADIO - Giannichedda: "Metto Napoli, Milan ed Inter tutte allo stesso livello"

Fonte: tuttomercatoweb.com

È intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Crede più che il Napoli possa proseguire così o che possa rientrare una big da dietro?

"Siamo ancora all'inizio. Anche lo scorso anno era partito bene, ma questo è un campionato anomalo per via del Mondiale. Non sarà facile. Io metto Milan e Inter sullo stesso piano ad oggi".