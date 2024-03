TMW Radio - Giannichedda: "Pioli ottimo allenatore, non capisco tutte queste critiche"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Tutti vogliono Zirkzee: quale la squadra più adatta?

"Forse al Milan, che ha lo schema più simile. Alla Juve senza Motta sarebbe difficile inserirsi. Andasse anche il tecnico sarebbe diverso, ma si troverebbe dentro a una rivoluzione servirebbe del tempo. I giocatori forti costano se devi fare una rivoluzione, e dipende da che settore vuoi partire. Serve programmare ora. Già se prendi Koopmeiners e Zirkzee spenderesti almeno 80 mln, sono due fortissimi ma vanno valorizzati dallo schema e dal gioco. Non bisogna sbagliare quei 2-3 colpi importanti. Ma bisogna sapere dove la Juve vuole andare. Dipende da che tipo di allenatore ci sarà e come vuoi giocare. Se vuoi giocare con due punte come quest'anno, servono due punte che sanno dialogare. E Vlahovic e Chiesa quest'anno hanno faticato in questo senso".

Milan, su Pioli c'è sempre un grande punto interrogativo:

"E' un ottimo allenatore, non capisco tutte queste critiche. Visti i risultati, non capisco proprio. Pioli sta valorizzando piano piano gli acquisti. Io credo siano critiche eccessive, non cambierei. Il Milan gioca bene, un calcio europeo e lo terrei".