TMW Radio - Giunti: "Elementi come Thiaw si sono rivelati utili al Milan"

Ospiti: Federico Giunti

Federico Giunti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio parlando anche del mercato svolto dal Milan la scorsa estate: "È stato fatto un investimento grande su De Ketelaere, che non ha performato rispetto a ciò che ci si aspettava. Gli altri nuovi erano arrivati per completare la rosa. Elementi come Thiaw si sono rivelati utili, mentre altri come Origi no. Quest’anno certamente poi non è stato sostituito Kessie a centrocampo, che l’anno scorso ricopriva un ruolo fondamentale. Il Milan ha perso tanto con le squadre della seconda metà dalla classifica, perché gli scontri diretti sono stati invece equilibrati”.