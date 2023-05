TMW Radio - Giunti: "Il Milan deve ottenere sei punti nelle ultime due partite"

MilanNews.it

Federico Giunti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio soffermandosi sui prossimi due impegni dei rossoneri: "Per la Juventus non è stato facile attraversare questo lungo periodo, ma anche le altre ne hanno risentito. Il Milan deve innanzitutto cercare di ottenere sei punti nelle ultime due partite, poi il club dovrà solo aspettare e valutare”.