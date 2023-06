TMW RADIO - I dubbi di Braglia sul Milan: "È un'incognita"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Conterio: " Soluzione Rabiot rafforza Allegri. Obiettivo Milan Scamacca. Braglia:" Con Rabiot la Juve punta allo scudetto. Ad oggi vedo un MIlan è un'incognita. Sommer più forte di Onana." Paganin:" Loftsu -Cheel gran profilo. Thuram davanti non basta. Maracanà con Marco Piccari

A dire la sua sul mercato del Milan, a TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole: "Se la Juve è un cantiere, il Milan è peggio. Non vedo una linea ben definita che possa far capire delle potenzialità. Theo rimane? Maignan rimane? Loftus-Cheek è forte, ma magari in un contesto diverso renderà? Non direi che lotti per lo Scudetto, vedo più la Juventus pronta. Ad oggi nel Milan la perdita di identità con l'addio di Maldini può incidere negativamente sull'andamento. E' un'incognita".