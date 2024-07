TMW Radio - Ielpo: "Pavlovic è molto alto, ma giocare con una linea alta non so. Serve qualcuno che corra lì dietro"

A parlare dei temi del giorno e soprattutto di quelli intorno al mondo Milan, a TMW Radio durante Calciomercato e Ritiri è l'ex portiere rossonero Mario Ielpo. Queste le sue considerazioni sull'attualità rossonera ed in particolare sull'affare Pavlovic:

Come valuta il mercato del Milan? Serve qualcosa più in difesa?

"La squadra l'anno scorso non ha avuto equilibrio in difesa ma è il complesso che deve essere equilibrato. Serve che qualcuno difenda. Il problema fondamentale è che una squadra così offensiva ha bisogno di un mediano incontrista importante. E poi devi stare attento al centrale che prendi. Pavlovic? E' molto alto, ma giocare con la linea alta non so, serve qualcuno che corra lì dietro. Deve essere la squadra più equilibrata nel complesso".