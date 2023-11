TMW Radio - Ielpo: "Se si parla di cambiare allenatore non è perché Pioli non è più bravo. Dopo un po’ di tempo non si riesce a dare più gli stessi stimoli”

vedi letture

Qual è il problema del Milan? Sulla situazione di Pioli?

“Credo che ci sia in questo momento una grossa differenza tra due giocatori del Milan e il resto della rosa. Loftus-Cheek e Pulisic sono di un livello altissimo rispetto agli altri che sono discretamente forti. Dobbiamo sempre ricordarci che per giocare in un club così importante comunque si è forti. Si vede, però, la differenza quando ci sono quei due e quando non ci sono.

Se si può fare una critica all’allenatore è il fatto che manca un po’ di cattiveria. Se si parla di cambiare allenatore non è perché Pioli non è più bravo. Dopo un po’ di tempo non si riesce a dare più gli stessi stimoli”.