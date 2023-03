TMW Radio - Ielpo su Ibrahimovic: "Vederlo pronto in allenamento aiuta sicuramente"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mario Ielpo, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del ritorno di Ibrahimovic, con il Milan che da quel momento non ha più perso: "Non so se è un caso ma almeno è un talismano. A parte gli scherzi è un personaggio ingombrante che dà molta sicurezza ai compagni e fa molta differenza se è in tribuna o in campo. Le parole lasciano il tempo che trovano nel calcio. Vederlo pronto in allenamento aiuta sicuramente".