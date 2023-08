TMW Radio - Ielpo: "Taremi prima punta vera, completa l'organico"

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l'ex portiere Mario Ielpo.

“Il Milan aveva bisogno di completare l’organico, con Colombo che forse è un po’ acerbo. Era normale dover pensare a un acquisto del genere per non dover giocare col falso nueve in alcune importanti gare”.“È una prima punta vera. Casomai ha dei movimenti e un’agilità diversa da Giroud, che vuoi per la stazza, vuoi per l’età, fa più fatica”.