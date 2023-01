TMW Radio - Il Milan cercherà un portiere? Damiani: "Credo aspettino Maignan"

MilanNews.it

Il procuratore ed ex calciatore Oscar Damiani è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Secondo lei i rossoneri cercheranno un portiere?

“Io non credo. Non conosco bene i tempi di recupero di Maignan ma penso lo aspettino. Tatarusanu, comunque, ha esperienza e non ha fatto malissimo. Prendere un portiere forte costa tanto e, quindi, penso aspettino il francese”.