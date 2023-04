TMW Radio - Impallomeni: "A Bologna ha corso un rischio calcolato Pioli, ha giocato bene ed è stato sfortunato a non vincere"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, le notizie del giorno.

C'è il rischio che il Milan rimanga però fuori dalla prossima Champions, visto il campionato?

"A Bologna ha corso un rischio calcolato Pioli, ha giocato bene ed è stato sfortunato a non vincere. Per me è diverso il pari del Napoli col Verona. Forse col Milan serviva rinforzare il centrocampo. Pioli ha fatto compromessi, Spalletti no. Era tanto più importante avere ragione e continuare sulla propria idea o passare il turno?".