TMW Radio - Impallomeni: "Al Milan sono arrivati giocatori verticali e moderni, come Chukwueze e Musah"

Stefano Impallomeni, nel suo intervento a Tmw Radio, ha commentato così diversi temi di attualità calcistica.

Il Milan da cosa deve ripartire?

“Il Milan deve ripartire da Leao, che ha le potenzialità per fare venti gol a campionato, ma deve diventare più cattivo davanti alla porta. Per il resto sono arrivati giocatori verticali e moderni, come Chukwueze, ma anche Musah a centrocampo. Servirà ora trovare un po’ di stabilità in difesa”.