TMW RADIO - Impallomeni: "Anche le altre dovranno ringiovanire e devono seguire l'esempio del Milan"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole sull'amichevole tra Juventus e Milan: "Sprazzi di Chiesa e un ottimo Weah, che mi ha imrpessionato. E' un calcio d'agosto, con pochi equlibri e dove c'è voglia di testare la squadra. C'è una volontà di un club, il Milan, di voltare pagina. Il Milan ha anticipato quello che avrebbe dovuto fare negli anni successivi. Ero molto scettico dopo la cessione di Tonali e tutto il resto, invece nel calcio moderno si fa così. Se si deve cambiare, lo si deve fare. Anche le altre dovranno ringiovanire e devono seguire l'esempio del Milan. I tifosi rossoneri devono seguire con simpatia questa squadra, che sta rischiando con questa mossa. Non so dove arriverà, ma credo che lascerà qualcosa nella prossima stagione".

E Loftus-Cheek?

"Si vede che è una bella forza, piano piano entrerà in forma ma si vede che è massiccio".