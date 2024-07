TMW RADIO - Impallomeni approva Emerson Royal: "Sarebbe un bell'acquisto"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma estivo in onda sulle frequenze di TMW Radio Calciomercato e Ritiri, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan e dei nomi che si starebbero cercando quest'estate per dare continuità al progetto iniziato qualche tempo fa. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, si lavora su dei nomi che vanno a dare continuità al progetto lanciato tempo fa. Ma serve anche esperienza?

"Il Milan deve stare lì, deve confermarsi in campionato. Inizia un nuovo ciclo con un nuovo tecnico, ci saranno all'inizio dei rallentamenti perché ci si dovrà conoscere a vicenda. Si deve rafforzare l'attacco, ma credo che lì davanti è messo bene, poi davanti alla porta puoi arrivarci con gli esterni e gli inserimenti da metà campo. Manca un terzino destro titolare. Si fa il nome di Emerson Royal, sarebbe un bell'acquisto".

Como protagonista nel mercato:

"C'è quella vivacità delle neopromosse, ha una proprietà ricca e un tecnico che è stato un campione. Ci sono giocatori in cerca di riscatto, per me potrà fare bene".

Roma, rilancio per Dovbyk. Che messaggio sta mandando il club con questi movimenti?

"Porti un po' più di entusiasmo all'ambiente con questi colpi. Per me Dovbyk lo ha già preso la Roma, ma non a 40 mln ma a 30-32 mln. E' un giocatore di valore, che ho criticato tecnicamente agli Europei, ma credo che non tradirà le attese col suo apporto. Non mi fa impazzire esteticamente ma può essere funzionale per la squadra. Ed è su questo che punta De Rossi. E' uno mancino alla Lukaku con le movenze alla Dzeko. Se lo prende a quella cifra farebbe un grande colpo. La Roma spende soldi, mi sembra di capire, ma non sei sicuro che l'hai cambiata sul serio questa squadra"