TMW RADIO - Impallomeni: "Camarda ha doti non comuni, ha fatto gol pazzeschi"

A dire la sua sul Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, si fa male anche Okafor. Contro la Fiorentina con gli uomini contati:

"Da certe situazione di solito puoi uscirne con carattere. Ma ultimamente non è andata bene al Milan. La Fiorentina magari in un'occasione del genere può ritrovare le sue punte. Se è in giornata, non vinci contro la Fiorentina. Il Milan deve sperare in una viola discontinua e infilarsi nei momenti chiave della partita. Deve portarla a casa con pazienza e con mestiere".

Camarda come lo vede?

"Ha delle doti non comuni, ha fatto dei gol pazzeschi ma non è ancora pronto sulla fisicità".