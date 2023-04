TMW RADIO - Impallomeni: "CDK? Sarei sorpreso di non vederlo titolare stasera"

MilanNews.it

Ospiti: Salandin:" Occhio alle coppe ci potrebbero essere distrazione. Imapallomeni:" Partita dell'Inter delicata. Garbo:" Nel Milan eviterei molto cambi - Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali

Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato del weekend di Serie A. Ecco le sue parole sul Milan ed in particolare su Charles De Ketelaere:

De Ketelaere: se non gioca neanche con l'Empoli vuol dire che ormai è fuori?

"Sarebbe sorprendente, per metterlo alla prova e superare i limiti visti potrebbe essere l'occasione giusta. L'Empoli è una squadra da rispettare ma mi sorprenderebbe non vederlo titolare".