TMW Radio - Impallomeni: "Ci sono 10 punti di differenza con l'Inter, ma credo che il Milan sia più forte della Juve".

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, critiche comunque a Leao nonostante la vittoria:

"Ci sono 10 punti di differenza con l'Inter ma credo che il Milan sia più forte della Juve, ha più uomini".

Milan, nel mirino anche Pioli:

"Come la Juve, il Milan vive un momento di attesa. parte tutto dalla società, i giocatori attendono risposte, è marzo ma è già luglio. Le decisioni vanno prese ora sul futuro. Una società come il Milan o la Juve che ancora non sa chi ci sarà per la prossima stagione, non va bene".

Roma che strapazza il Brighton. De Rossi che stupisce ancora:

"Faccio i complimenti a Daniele, anche per come parla. E' un ragazzo d'oro che merita tutto questo. Non è ancora finita però. Per me va confermato, ma lo dico già da tempo. La società ha agito con tempismo ed è stata una scelta visionaria. Lui era l'unica soluzione, ma non come traghettatore. E' stata una wild card sentimentale. Mourinho? Ha tirato la corda, cercando dei personalismi ma dopo Budapest era già finita. Serviva qualcosa di più per questa squadra, c'è stato un rigetto tecnico e altre cose negative che hanno inciso".